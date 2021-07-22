شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. قائد متهور يعبر الرصيف والإشارة متوقفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بالعبور فوق الرصيف والإشارة حمراء في انتهاك واضح لقواعد المرور. وظهر خلال المقطع عدد من المركبات المتوقفة والإشارة حمراء، وفجأة ظهرت سيارة تعبر فوق الرصيف وتتخطى السيارات وتقف أمامها وتتخطى الإشارة قبل فتحها. وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات مطالبين من الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، اتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.

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