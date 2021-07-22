شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن نجاح موسم الحج وخلوه من كورونا وأي أوبئة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحياً وخلوه من أي إصابة بفيروس كورونا أو أي أوبئة أخرى.

وتابع وزير الصحة “أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، مضيفا “أنه انطلاقاً من حرص القيادة على الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج؛ فقد استعدت وزارة الصحة بأفضل شكل لخدمتهم”.

وأضاف الربيعة، أن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر استعدا “لحج هذا العام عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز”.

وقال الربيعة إن “طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج أشرفت على المرافق الصحية”، مشيرا إلى أن “جميع القطاعات الحكومية بذلت جهودا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن لتنفيذ خطة الحج الصحية لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم في ظل جائحة كورونا”.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج من مستكملي اللقاح، أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.