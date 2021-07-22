كلوب هاوس للمحادثات الصوتية يسمح بانضمام المستخدمين دون دعوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الشركة المشغلة لتطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية الأربعاء، إنها ألغت نظام الدعوة حتى يتسنى للجميع الانضمام لمنصتها.



وكان تطبيق التواصل الاجتماعي يتطلب من قبل أن يتم دعوة الأشخاص عبر مستخدمين حاليين من أجل الانضمام إليه. وحقق التطبيق نمواً هائلاً خلال جائحة كورونا، وما أعقبها من إغلاقات وعزل عام.

وقالت الشركة في منشور إنها كانت تخطط دائما لفتح التطبيق، وإن نظام الدعوات كان وسيلة فحسب للحد من عدد المستخدمين.

ويواجه كلوب هاوس الآن منافسة جديدة من شركات منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر، وكذلك شركة البث سبوتيفاي، إذ أطلقت جميعها خدمات مماثلة للدردشة الصوتية.

وكتبت الشركة في المدونة "نعلم أننا سنواجه الكثير من النجاحات والإخفاقات، والمنافسة من الشبكات الكبرى ستكون شرسة".

وذكرت أن تطبيق كلوب هاوس أضاف عشرة ملايين مشترك منذ أن أطلقت نسخة مناسبة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في مايو أيار.