تقرير يكشف أن فيروس كورونا يواصل الانتشار في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وسط تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا في روسيا، تم أيضا اكتشاف حالات متفرقة من سلالة جاما.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن مصدر لم تكشف عنه في مركز فيكتور العلمي، وهو منتج لأحد لقاحات كورونا الروسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن سلالتي جاما ودلتا يتم تصنيفهما على أنهما "مثيرتان للقلق" لأنهما أكثر قابلية للانتقال، وأكثر ضراوة ويمكنهما تقليل فعالية الأجسام المضادة.

وذكرت إنترفاكس أن روسيا سجلت 24 ألفا و471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و796 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيان لمركز مواجهة فيروس كورونا في روسيا, الخميس.

وبعد انخفاض طفيف في معدلات الإصابات اليومية في وقت سابق هذا الأسبوع، سجلت روسيا مجددا أكثر من 24 ألف حالة إصابة جديدة في يوم واحد.