تصادم طائرتين في مطار دبي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الطائرتين المصطدمتين تابعتان لشركتي الطيران "فلاي دبي" و"طيران الخليج"، فيما صرحت السلطات بعدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وأعلنت شركة "فلاي دبي" إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 كانت متجهة إلى قيرغيزستان، تعرضت لحادث بسيط، وأجبرت على العودة إلى المدرج، وأصافت أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.

وتعهدت فلاي دبي بالعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن الاصطدام ألحق ضررا بطرف جناح طائرتها.

من جانبها، قالت "طيران الخليج" إن ذيل إحدى طائراتها تأثر نتيجة الاصطدام بطائرة تابعة لشركة طيران أخرى"، وأضافت الشركة أنها تعمل على توصيل جميع الركاب إلى وجهاتهم النهائية.

وأعلنت سلطات مطار دبي الدولي أن حادث التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدارجه لمدة ساعتين، إلا أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران بالمطار.

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