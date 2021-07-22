شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يشارك فى تنظيف صحن المطاف بالكعبة للحجاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، عمال نظافة الحرم المكي، في تنظيف صحن المطاف لخدمة الحجاج.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على "تويتر"، صورا لجانب من عملية تنظيف صحن مطاف المسجد الحرام ومشاركة الشيخ السديس في عملية التنظيف.



السديس يشارك فى التنظيف

وجاءت مشاركة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في عملية تنظيف صحن الكعبة خلال جولة ميدانية إشرافية على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، حيث اطمأن خلالها على سير خدمات الحجاج، وتوفير كافة الخدمات للحجاج العام الحالي.



مشاركة السديس

وقبل أيام، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها التاسع.



جانب من عملية التنظيف

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحملة تأتي حرصًا من الرئاسة العامة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتجويدها بما يتوافق مع مرحلة التطوير الشاملة التي تمر بها، إضافةً لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد السديس، عقب تدشين الحملة أن استمرارها لمواسم عدة، يعكس مدى حرص جهاز الرئاسة على توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج، لتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة؛ انطلاقًا من استشعارها لثقل الأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها، موضحا أن الحزم الخدمية التي تقدم للحاج والزائر، تلقى اهتمامًا ومراجعة دورية لتطويرها وتحسين أدائها.