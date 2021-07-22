مقتل فلسطيني وإصابة عشرة آخرين بانفجار وسط مدينة غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البزم إن "انفجارا وقع صباح اليوم بمنطقة سوق الزاوية بمدينة غزة في منزل مكون من عدة طوابق، أدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة".

وأضاف، "تم إخلاء شهيد وعشر إصابات من موقع انفجار سوق الزاوية بمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء".

وأكد البزم أن فرق الدفاع المدني والشرطة التي هرعت للمكان تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين.

ولفت إلى أن فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة باشرت بشكل فوري التحقيق في مُسببات الانفجار.

وفي سياق متصل، صرح الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان له أن حريقاً اندلع في محل لتوزيع الغاز أسفل مبنى من ثلاث طوابق في منطقة سوق الزاوية المكتظة بالسكان في مدينة غزة.