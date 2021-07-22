الصين.. إجلاء عشرات الآلاف بسبب الأحوال الجوية في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجلت السلطات عشرات الآلاف من مناطق تعرضت للسيول في وسط الصين اليوم الخميس، بينما ذكر مسؤولون أن عدد الوفيات ارتفع إلى 33 جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم خنان على مدى أسبوع تقريبا.



وأغرقت المياه المزيد من المدن وأتلفت المحاصيل مع امتداد موجة الطقس السيء نحو الشمال. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغت حتى الآن 1.22 مليار يوان (189 مليون دولار).

ورفع مكتب الأرصاد الجوية في إقليم خنان اليوم الخميس مستوى التحذير من العاصفة في أربع مدن في الشمال، هي شينشيانغ وأنيانغ وخبي وجياوتسو، إلى الأحمر وهو الأعلى في نظام الإنذار من العواصف.

ولقي 12 شخصا حتفهم عندما غمرت المياه المترو في تشنغتشو عاصمة الإقليم على بعد 650 كيلومترا جنوب غربي بكين هذا الأسبوع. واعتبر ثمانية في عداد المفقودين في أنحاء الإقليم.

وذكرت شينخوا أنه حتى وقت متأخر أمس الأربعاء تضرر أكثر من 470 ألف شخص ونحو 135 ألف فدان من المحاصيل بسبب الأمطار الغزيرة في شينشيانغ، مضيفة أن الحكومة المحلية نشرت أكثر من 76 ألف فرد من فرق البحث والإنقاذ.

ودفع غرق مترو تشنغتشو الحكومة إلى توجيه السلطات المحلية إلى تحسين آليات مكافحة الفيضانات والتعامل في حالات الطوارئ في وسائل النقل بالمدينة.

وأبلغ مكتب الأرصاد الجوية في الإقليم وسائل الإعلام الرسمية أنه أصدر تقريرا يحذر من أمطار غزيرة متوقعة في اليومين المقبلين