بسبب تجسيده لأحد الأنبياء.. الكويت توقف برنامجا وتحيل فريقه إلى التحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اتخذت وزارة الإعلام الكويتية إجراء عاجلا بحق فريق عمل أحد البرامج التلفزيونية المخالفة للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة والذي سبق أن بث على شاشة القناة الثانية.



وأوضحت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أن الإجراء الإداري شمل وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونياً على لجنة الخطاب الديني في وزارة الإعلام، مؤكدة حرص الوزارة على عرض كافة البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامته من كافة الجوانب.

وتأتي إجراءات الوزارة بعد أن تم تجسيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أحد البرامج.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام في دولة الكويت، أنوار مراد، أنه وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتطبيقا لاستراتيجية وزارة الإعلام، تعمل الوزارة على تطوير كافة قنوات تلفزيون الكويت بما في ذلك القناة الثانية.​