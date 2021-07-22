شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمى الجمرات ثانى أيام التشريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج من خلال رمي الجمرات بمشعر منى، في ثالث أيام عيد الأضحى 12 ذي الحجة، وبدأ الحجاج اليوم، ثاني أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة)، وخلال أيام التشريق الثلاثة، يتوجه الحجاج بداية من صباح كل يوم من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي الجمرات 21 حصاة، بدءًا من الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة.



رمى الجمرات

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، صورا جديدة من توافد حجاج بيت الله الحرام، لرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للحجاج ووجود المراقبة الأمنية لمنع اختراق قواعد الصحة والسلامة التي وضعتها المملكة المتحدة خلال موسم الحج.



توافد الحجاج



رقابة امنية

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج.. يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها، ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).



جانب من الشعائر

وطواف الوادع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.

يأتى هذا فيما تعمل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على قدم وساق لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية الحجاج والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وتطبق رئاسة الحرمين الإجراءات الوقائية وتدفع بأكثر الوسائل التكنولوجية تطورا لمراقبة الإجراءات.