شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار بالسعودية وغائم بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المتوقع اليوم حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، التي تشهد مناسك الحج للعام الهجري 1442.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة واستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة). فيما تتكون سحب رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ،المدينة المنورة).

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً شمالاً ومغبرا نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارًا مع غبار خفيف وغائم جزئيًا أحيانًا يتحول إلى رطب نسبيًا عند المساء.