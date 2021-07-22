زلزال بقوة 6.9 درجة قرب بنما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 6.9 وقع بالقرب من بنما أمس الأربعاء.



وطبقا للمركز، فإن الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس من المتوقع حدوث موجة مد بعد الزلزال، الذي قال إن قوته بلغت سبع درجات.

وقالت وكالة الحماية المدنية في بنما إنها تراقب الوضع في المنطقة التي هزها الزلزال، لكن لم ترد على الفور تقارير عن حدوث أضرار.