دراسة: لقاح سينوفارم بكفاءة 95% ضد متحور دلتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت دراسة حديثة قادتها إحدى الجامعات الرائدة بسريلانكا، رافقهم فيها باحثون من جامعة أكسفورد، أن لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد للفيروس التاجي المستجد بكفاءة عالية بنسبة 95% ضد متغير دلتا الذي أصبح النسخة السائدة للفيروس في جميع أنحاء العالم، بحسب وكالة أنباء "رويترز"، وذلك في أول دراسة منشورة لتأثير اللقاح على النسخة الأكثر انتشاراً عالمياً، وفقا للبيان.



علماً بأن البيانات الواقعية للدراسة الأخيرة هي الأولى من نوعها ولم تصل للعالم من قبل فيما يتعلق بكفاءة اللقاح الصيني "سينوفارم"، وهي خطوة مهمة لتعزيز الثقة باللقاح محلياً ودولياً.

في السياق، أعلنت جامعة Sri Jayewardenepura بسيريلانكا على موقعها على الإنترنت يوم الاثنين عن "أن هذا اللقاح (سينوفارم) فعالٌ للغاية بالنسبة لمتغير دلتا.. وأن استجابات الأجسام المضادة لمتغير دلتا وكذلك الأجسام المضادة المعادلة كانت مماثلة للمستويات التي شوهدت بعد العدوى الطبيعية". وبحسب الدراسة المعملية التي أجريت استندت على أشخاص بسيريلانكا، فإن 95% من الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح سينوفارم قد طوروا أجساماً مضادة مشابهة لشخص مصاب بفيروس كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا".

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، فقد ضم فريق البحث علماء سريلانكيين، بينهم البروفيسورة نيليكا مالافيج رئيسة قسم علم المناعة والطب الجزيئي بجامعة السيريلانكية، وزميلها الدكتور تشانديما جيواندارا، إضافةً لباحثين بجامعة أكسفورد، وهم البروفيسور جراهام أوج والبروفيسور آلان تاونسند.

من جهتها، أوضحت البروفيسورة نيليكا أن لقاح سينوفارم هو اللقاح الأكثر استخداماً في سريلانكا حالياً، نظراً لتوافر مخزون في البلاد، لافتةً أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي يتم نشرها في العالم من حيث فعالية اللقاح، وأن الخبراء نظروا وبحثوا في كل زاوية ممكنة لجهاز المناعة بالنسبة لجرعة اللقاح الصيني.