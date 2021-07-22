شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. استئناف التطعيم ضد كورونا لمن تخطوا الـ18 عاما دون موعد مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المراكز المعتمدة، وإعطاء الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لمن هم فوق الـ18 عاما، اعتبارا من الخميس دون موعد مسبق.

وأكد أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، أن "مراكز التطعيم ستستقبل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة اعتبارا من الخميس دون موعد مسبق".

وأشار إلى أن "هذا يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في تطعيم من يبلغون 18 عاما وما فوق".