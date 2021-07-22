اخبار الخليج

الأردن.. استئناف التطعيم ضد كورونا لمن تخطوا الـ18 عاما دون موعد مسبق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. استئناف التطعيم ضد لمن تخطوا الـ18 عاما دون موعد مسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المراكز المعتمدة، وإعطاء الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لمن هم فوق الـ18 عاما، اعتبارا من الخميس دون موعد مسبق.

وأكد أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي، أن "مراكز التطعيم ستستقبل جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة اعتبارا من الخميس دون موعد مسبق".

 

وأشار إلى أن "هذا يأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في تطعيم من يبلغون 18 عاما وما فوق".

 

 

 

  

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا