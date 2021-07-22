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العراق: لا قواعد أمريكية لدينا.. وجولة الحوار الاستراتيجي الرابعة ستكون الأخيرة

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القاهرة - سامية سيد -  أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، فيما أشار إلى أنها ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق.

وقال حسين - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، لافتاً إلى أن "الأميركيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية".

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة"، منوهاً بأن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية".

ورجح وزير الخارجية العراقي، "عودة العراق وأمريكا إلى اتفاق العام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار"، مؤكداً أن "تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديداً ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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