الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق سماء مدينة حمص

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط مدينة حمص.

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وأضاف المصدر، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها ".

وتابع المصدر "يتم حاليا التدقيق في الأضرار الناجمة عن هذا العدوان".

وأكد مراسل "سبوتنيك" في المنطقة الوسطى، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حماة الغربي ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، نافيا تسجيل أي عدوان على محافظة حماة.

وكشف مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من شمال شرق بيروت. مستهدفا بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

كان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية نفذ باتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، أمس الأول (الاثنين)، واقتصرت الخسائر على الماديات.