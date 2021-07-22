شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين تفجير مدينة الصدر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سلطنة عمان، التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرق بغداد عشية أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأسفر عن سقوط العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - تضامنها مع جمهورية العراق وتعازيها للشعب العراقي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقتل نحو 35 شخصا وأصيب 60 آخرون في هجوم على سوق الوحيلات بمدينة الصدر، جرى بواسطة حزام ناسف كان يرتديه انتحاري.