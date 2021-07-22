وزير داخلية اليمن: جهود الأجهزة الأمنية ساهمت فى ترسيخ دعائم الاستقرار بمحافظة شبوة

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالجهود والإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة والتي ساهمت في تثبيت وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير حيدان - خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا موسعا لمدراء الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، بحضور نائب مدير الأمن بالمحافظة العميد الركن أحمد لحول - أهمية الحفاظ على وحدة القيادات الأمنية والعسكرية والجيش وتناغمها مع السلطة المحلية بالمحافظة في تحقيق الأمن واستمرار عملية البناء والتنمية، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الفضائية".



يذكر أن قوات الجيش اليمني تمكنت بمساندة المقاومة الشعبية في وقت سابق، من تحقيق تقدما جديدا في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.