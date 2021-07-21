شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول ينفي مزاعم تدعي استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نفى مصدر مسؤول المزاعم التي وردت في بعض التقارير الصحفية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات. وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات.

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