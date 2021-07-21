اليابان تقلد مهندسا مصريا وسام "الشمس المشرقة" لهذا السبب

دبي - محمود عبدالرازق - صرح المهندس عبد الفتاح رجب بأنه يود أن يتقدم بالشكر لجميع اليابانيين الذين شاركوا في التتويج بهذا الوسام المرموق، كما أنه يرغب في مواصلة العمل كجسر من جسور التواصل بين مصر واليابان حتى يتعرف الكثير من المصريين على سحر وجمال اليابان، معربًا في النهاية عن سعادته بالتتويج بهذا الوسام المرموق، وذلك بحسب موقع السفارة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأعلنت السفارة اليابانية بالقاهرة تسليم الوسام الإمبراطوري إلى المهندس عبد الفتاح رجب، القنصل الفخري العام بالإسكندرية سابقا، نظرا لجهوده في رعاية اليابانين ودعم الشركات القادمة من بلادهم ودوره البارز في عدد من المشاريع التعليمية والاقتصادية.

وعمل المهندس عبد الفتاح رجب قنصلا فخريا عاما للإسكندرية لما يقرب من 6 سنوات ونصف بدايةً من عام 2004. وبالإضافة إلى رعاية اليابانيين في هذه المنطقة، فقد كان له نشاط كبير في مجموعة واسعة من المواقف، مثل دعم الشركات اليابانية التي تفكر في العمل في مصر.

وبعد أن أعرب السفير نوكي عن تقديره للمهندس عبد الفتاح رجب، وتقدم إليه بالشكر على هذه الإنجازات، تطرق بالحديث عن المشاريع التعليمية والاقتصادية المختلفة الجارية حاليًا بمشاركة الشركات اليابانية وحكومة اليابان في الإسكندرية والمناطق المحيطة بها، موضحًا أن وجود المهندس عبد الفتاح رجب ودوره ونشاطاته قد ساهم في التنمية متعددة الأوجه والمستويات للعلاقات اليابانية –المصرية الحالية.