شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: السعودية تنفى ادعاءات باستخدام جهة فى المملكة برنامجا لمتابعة الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر سعودي مسؤول، إن الادعاءات باستخدام جهة في المملكة العربية السعودية برنامجا لمتابعة الاتصالات لا أساس لها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المصدر: نهج وسياسة المملكة ثابتان ولا تقر الأساليب التي أوردتها الادعاءات.

وفى وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ إنه جرى ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.