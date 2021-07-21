شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال بسبب السيول الجارفة شرقى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر مطلعة، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم غرقا فى محافظتى شبوة والمهرة فى شرق اليمن، بسبب سيول جارفة وأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوى فى بحر العرب وخليج عدن، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت مصادر وسكان فى محافظة شبوة أن ثلاث نساء وطفلين توفوا غرقا بسبب السيول فى بلدة بيحان شمالى شبوة، والتى تسببت أيضا فى أضرار كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة والأراضى الزراعية.

وأضافت المصادر أن اثنين آخرين توفيا جراء الأمطار الغزيرة والسيول التى ضربت محافظة المهرة فى أقصى شرق البلاد على حدود سلطنة عمان.

وفى محافظة حضرموت الغنية بالنفط، قالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة أغرقت مناطق متفرقة من مديريات وادى وصحراء حضرموت المترامية الأطراف، متسببة فى قطع طرق وأضرار مادية كبيرة فى الممتلكات والأراضى الزراعية.

وقالت المصادر إن طائرات الهليكوبتر التابعة للتحالف العربى بقيادة السعودية تدخلت لإجلاء عالقين فى مدينة سيئون كبرى مدن المحافظة الشرقية.

وذكرت مصادر فى محافظة أبين أن السيول تسببت فى احتجاز عشرات السيارات بوادى أحور، مما أدى إلى قطع حركة سير المركبات فى الطريق الساحلى الدولى الذى يربط بين عدن والمكلا بحضرموت بشكل كلي.

ويتعرض عدد من المحافظات اليمنية الجبلية والساحلية حاليا لمنخفض جوى جديد مصحوب بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت بأضرار فادحة فى البنية التحتية والممتلكات وقطع طرق رئيسية، خصوصاً فى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وأبين ولحج.