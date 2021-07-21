شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 87 شخصا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام بالمخالفة لتعليمات الحج فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ إنه جرى ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.