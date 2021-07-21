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تفشى سلالة "دلتا" بشكل سريع فى محافظة السليمانية بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية في العراق اليوم الأربعاء تفشي سلالة (دلتا) من فيروس بشكل سريع في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة صباح هورامي - في بيان أودرته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "فيروس كورونا من نوع دلتا في السليمانية يتفشى بشكل سريع".
وأشار إلى أنه :"خلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 8 مصابين بكورونا".


وسجلت محافظة السليمانية - الثلاثاء الماضي - أول إصابة بفيروس كورونا المتحول نوع "دلتا"، لافتة الى انها تقوم الآن باجراء الفحص الخاص بهذا النوع لجميع الأشخاص.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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