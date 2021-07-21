شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: نحن على أعتاب كارثة صحية وإنسانية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، أن العراق على أعتاب كارثة صحية وإنسانية بسبب كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إن نسبة الوفيات الكبيرة لكورونا تسبب ضغطا كبيرا على المستشفيات.

وفى وقت سابق، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى.

وأوصت اللجنة العليا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، بتشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة.