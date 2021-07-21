شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وسيول بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة. فيما يستمر هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وتشمل التوقعات أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق غرب وجنوب غرب المملكة تشمل الطريق الساحلية على طول البحر الأحمر وأجزاء من شمال المملكة.

أما عن البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر

متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.