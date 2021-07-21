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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودعين مخالفين لتصنيع الأثاث بمكة المكرمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، عن ضبط مستودعين مخالفين يتم بداخلهما تصنيع الأثاث، و إعادة تدويره في “أبومراغ” بمكة المكرمة.
وأوضحت أمانة المنطقة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك جاء خلال الجولات الرقابية التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العمرة الفرعية.
وأشارت أمانة العاصمة المقدسة إلى أنه تم إغلاق الموقعين فوراً، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
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