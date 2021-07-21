شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: تطعيم 176 ألفا و294 شخصا بلقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة الموريتانية ، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 176 ألفا و294 شخصا، منهم 752 تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن 163 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح .. مؤكدة أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى .

وأشارت إلى الحصول على نصف مليون جرعة من اللقاح ، مع مواصلة الجهود للحصول على مزيد من اللقاحت ليصل عدد الجرعات إلى مليونين و200 ألف جرعة ضمن خطة تطعيم 63 % من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في موريتانيا بلغ 22 ألفا و 929 شخصا ، وإجمالي المتعافين بلغ 20901 شخصا ، والوفيات 512 حالة .