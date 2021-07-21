شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد العويدان» شاب كفيف يؤدي مناسك الحج: سعادتي لا توصف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ساهمت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض في مساعدة 23 حاجًّا كفيفًا بمرافقيهم لأداء مناسكهم في موسم الحج لهذا العام.

ومن ضمن هؤلاء الحجاج، الشاب ماجد العويدان، وهو شاب كفيف يعاني من ضمور في المخ منذ الخامسة عشر من عمره أثر على حركته، وأبدى سعادته الغامرة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقال الشاب ماجد، في مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”: “هذه أول مرة أحج وفرحتي لا توصف، وأتمنى أن يقبله الله مني ويشفيني ودعيت الله أن ييسر أموري كلها”.

وأضاف الشاب ماجد العويدان: “أن جمعية المكفوفين الأهلية ما قصرت معي ووفروا لي المرافق الذي اصطحبني في كافة المشاعر عرفة والمزدلفة ومنى ، كما أعطوني كل ما أحتاج إليه أيضًا.