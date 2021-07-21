بوجينسكي: الإمارات أرسلت الدفعة المالية الأولى لشراء أحدث مروحياتنا "في آر تي 500"

دبي - محمود عبدالرازق - صرح بذلك بوجينسكي، في رده على سؤال صحفي حول المرحلة التي وصل إليها تنفيذ المشروع الروسي الإماراتي لشراء المروحية الحديثة الخفيفة VRT-500، قائلا: "وصلت الدفعة الأولى من المال الإماراتي".

وأضاف: "نأمل أيضًا في أن يبدي المشترون من منطقة الشرق الأوسط اهتمامًا بالنسخة الحديثة المعروضة من المروحية (مي-171A3)".

وانطلقت، أمس الثلاثاء، وسط مشاركة دولية واسعة، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس - 2021"، بنسخته الخامسة عشرة؛ وتستمر حتى 25 تموز/يوليو الجاري.

يشار إلى أن الوكالة الإعلامية الدولية "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي العام للمعرض.

"VRT-500"، هي طائرة هليكوبتر خفيفة متحدة المحور بوزن إقلاع يصل إلى 1600 كغ، وتم تقديمها للجمهور لأول مرة في مايو 2018 في المعرض الدولي HeliRussia.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي قد أكد سابقا أن الجانب الإماراتي ينوي اقتناء 100 مروحية "VRT 300" (وهي مروحية مسيرة) و"VRT 500"، موضحا أن شراء هذه المروحيات يأتي على الأرجح لصالح شرطة الإمارات.