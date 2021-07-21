شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تتبنى مشاريع الطاقة النظيفة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية تبني مشاريع الطاقة النظيفة في العراق، مشيرة إلى أن تلك الاستراتيجية متبناة من الحكومة العراقية، والأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض، دعما لهذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة أو الطاقة المستدامة.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للانباء ، قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو، ببغداد، إن هناك استراتيجية لتبني مشاريع الطاقة النظيفة وخصوصا المشاريع التي تعتمد على الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تبنيها بشكل واسع وإنجازها على الأرض وأن تلك المشاريع مهمة لتوفير بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.