شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يصدر أوامره للجيش بإدارة أزمة تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا للجيش التونسى بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، أن بلاده في حالة حرب للتصدي لجائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يقتضي مضاعفة المجهودات وتقديم التضحيات من الجميع.

جاء ذلك أثناء زيارته الميدانية، اليوم الثلاثاء، لمستشفى عبدالرحمن مامي بمنطقة أريانا، للوقوف على الاستعدادات اللازمة لعلاج واستقبال مرضى فيروس "كورونا".

ودعا رئيس الحكومة التونسية، الطواقم الطبية إلى إلغاء كافة العطل السنوية والبقاء في حالة استعداد دائمة لإنقاذ أرواح التونسيين خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.