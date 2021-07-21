شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش العراقى بهجوم لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش العراقي بهجوم لداعش بصحراء مطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نقلا عن ضابط بالشرطة العراقية في صلاح الدين، إن العناصرَ الإرهابية شنت هجوماً، اليوم، على مقر للقطاعات العسكرية العراقية، في قاطع مطيبيجة شرقيّ صلاح الدين 200 كلم شمال بغداد، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش بجروح.

من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام العراقي الأمني عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والعثور على أسلحة وأعتدة في البصرة، حيث تم إلقاء القبض على 8 مطلوبين للقضاء وفق مذكرات قضائية، كما تم ضبط 6 بنادق كلاشنكوف ورشاشة متوسطة بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة.