تناقضات اردوغان

الكويت - هبة التوبجي - يظل اردوغان نموذجا سيئا في السياسة الدولية وقيادة دفة الحكم في تركيا فهو الذي وضع بلده في موقف صعب ووضع نفسه في ازمة كبيرة ادت الى انقسام حزبه وتراجع اقتصاد بلاده وبدلا من ان يخرج اردوغان من هذه العثرات بحنكة وذكاء يوحل نفسه في الوحل في كل مرة ويفقد رصيده عند الشعب التركي والذي اصبحت شعبيته صفرا كبيرا بالإضافة إلى عزلة تركيا عن العالم .

اردوغان خرج في حوار مع قناة تي ار تي التركية يتحدث عن محاولاته إعادة العلاقات والتعاون مع دول الخليج ومصر الى اقصى درجة وعن الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع تركيا مع هذه الشعوب وإمكانيات التعاون بين المؤسسات التركية ونظيرتها المصرية ،ولم يمر بعد هذا الحوار ساعات قليلة حتى عادت قنوات الإخوان للهجوم على مصر من جديد بعد توقف في مارس الماضي بناء على طلب تركيا من هذه القنوات والذي اتبعها حوارا ومشاورات استكشافية بين مصر وتركيا في القاهرة عندما زار وفد تركي في القاهرة بقيادة نائب وزير الخارجية التركي سادات اونال ،وقاد الفريق المصري السفير حمدي سند لوزا .لكن يبدو ان هذا اللقاء والذي لم يعلن تفاصيله كاملة يؤكد ان الخلافات مازالت قائمة مع تركيا ،وان الاوهام الاردوغانية في استعادة الكابوس العثماني قائمة في اوهام اردوغان ، والذي لايعلم ان مايفعله اليوم هي نهاية تركيا وليست استعادة لامجاد الاحتلال العثماني.

قنوات الإخوان انتهت اللعبة وادعاء استقلاليتها فضحتها تركيا عندما طلبت من العاملين فيها بالتوقف عن الهجوم على دول الخليج ومصر ووقف البرامج السياسية فيها ،وهذا ما نؤكد عليه ونقوله دائما انها لعبة في يد المخابرات التركية حتى مع ادعاءات ياسين اقطاي مستشار اردوغان إن تركيا لم تكن تعلم ما يبث ويقال في هذه القنوات ،وهذا ليس مقنعا لان اي دولة يوجد بها قنوات خاصة ان تركيا استضافتها وهي تعلم انها معارضة لمصر وانها تدار من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وموجهة ضد مصر بل إن ياسين اقطاي الكاذب ظهر فيها اكثر من مرة في السنوات الماضية ، وهاجم فيها مواقف دول الخليج ومصر ، واستخدمت تركيا هذه القنوات لتوصيل رسائلها بخصوص اطماعها في المنطقة العربية من خلال المرتزقة امثال محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع وهشام عبدالله وغيرهم من خونة الاوطان في هذه القنوات الإرهابية .

كتبه

مشعل اباالودع