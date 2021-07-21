الكاظمي يستقبل علي عادل المعروف بطريقته الساخرة في مخاطبة رؤساء أمريكا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال علي عادل في مقطع فيديو بثه مؤخرا على حسابه على "تيك توك"، إن "الكاظمي داعمٌ للشباب وأبلغه بأن له الحرية الكاملة بانتقاد الحكومة".

​ونشر عادل في آخر مقطع مصور، خاطب فيه الرئيس بايدن وهدد مازحا بأنه "سيرمي نفسه من سطح منزله"، وهو ما لفت نظر وزارة الخارجية الأميركية، خاصة وأن تسجيل الفيديو ترافق مع سماع صوت إطلاق نار قريب منه، كما أنه تطرق إلى حادثة حريق مستشفى محافظة ذي قار الجنوبية، والذي راح ضحيته العشرات من مرضى فيروس كورونا والأطباء في المستشفى.

​واشتهر على نطاق واسع بعد مناشدتين باللغة الإنكليزية البسيطة، وجه واحدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتخليصه من مشكلة نقص الكهرباء، والأخرى للرئيس بايدن، حول مشكلة الشارع غير المعبد أمام منزله.