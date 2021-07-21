شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: الاستشارات النيابية لاختيار رئيس حكومة جديد فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد ستجرى في موعدها الذي حددته رئاسة الجمهورية وهو الاثنين المقبل.

جاء ذلك في تصريح للرئيس عون اليوم الأربعاء بعدما ترددت أنباء تفيد باحتمالية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لعدم اتفاق القوى السياسية في لبنان على مرشح لهذا المنصب الذي سبق وأن تم اختيار سعد الحريري زعيم تيار المستقبل له واعتذر عن عدم تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من التكليف بسبب خلافات بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأضاف عون: "حسماً لأي اجتهاد أو إيحاء، فإن الاستشارات النيابية ستجرى في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبررا ومعللا".