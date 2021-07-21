شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.

ويرمي ضيوف الرحمن اليوم، أول أيام التشريق، الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

وتم في وقت سابق، تفويج الحجاجُ عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية ؛ إذْ فُوِّجُوا على طبقات الجسر تباعاً لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.

وينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى بأجواء إيمانية وسكينة وأمان يحيطهم جميع ما يحتاجونه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي.