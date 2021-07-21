شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 90 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ضمن مبادرة "ظل ووقاية 2" أكثر من 90 ألف مظلة شمسية على حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومراكز استقبال ضيوف الرحمن، ورجال الأمن، ومقدمي الخدمات منذ بدء موسم الحج.وفق "واس"

وتستهدف المبادرة "ظل ووقاية" في موسمها الثاني، توزيع (200) ألف مظلة شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجاج، حيث سيتم توزيعها طيلة أيام الحج.

وقد استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج.



ويرمي ضيوف الرحمن في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة، و وفق وكالة الأنباء السعودية فقد سارت حركة الحجيج في جسر الجمرات بانسيابية، أمس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المكثّفة؛ لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.



وتم تفويج الحجاجُ عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية ؛ إذ فوجوا على طبقات الجسر تباعاً لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.