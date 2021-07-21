شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تعليق حملة "الأبواب المفتوحة" للتلقيح ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تعليق حملة (الأبواب المفتوحة) للتلقيح ضد فيروس كورونا على أن يتم استئنافها عندما تسنح الفرصة، وذلك تجنبا لما تمت ملاحظته من اكتظاظ المواطنين والإخلال بالبروتوكولات الصحية في اليوم الأول من عيد الأضحى.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزرة الصحة التونسية اليوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.