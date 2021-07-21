شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: الأردن شريك عظيم للغاية فى السلام والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الأردن شريك في السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهته تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير الخارجية الأمريكي إن "الأردن شريك عظيم للغاية في السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في مواجهته داعش والإرهاب، كما أنه بلد مضياف وغاية في الكرم لاستضافته اللاجئين".

وأضاف أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن "مثمرة وتتسم بكثافة أعمالها".

وتناول اللقاء بين بلينكن وملك الأردن عددا من القضايا في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله الثاني على الدور المحوري للولايات المتحدة في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأهمية تفادي الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

كما تطرق إلى جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.

وأشاد الملك عبد الله الثاني بمستوى التفاهم المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حول التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.