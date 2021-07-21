شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالكويت والبحرين وصحو بالإمارات وأمطار بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المنتظر اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021، حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، التى تشهد مناسك الحج للعام الهجري 1442، وفي الإمارات يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، وإلى التفاصيل:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا و غائما جزئيا أحيانا ويكون رطبا نسبيا عند المساء. الرياح جنوبية شرقية الى شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين الى اربع اقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً شمالاً ومغبراً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية.



الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:28 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.



في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ومتوسطاً قد يضطرب أحياناً صباحاً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:44.

ليلًا حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، وتبلغ الصغرى 33 درجة ، ونهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، وتبلغ العظمى 47 درجة.