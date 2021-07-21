اليمن.. "أنصار الله" تسيطر على مواقع إثر هجوم شمال البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في الجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما واسعا على مواقع عسكرية تابعة لمحور بيحان في الجيش اليمني بجبهتي الجريبات وفضحة، شمال البيضاء.

وأضاف أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين منذ فجر اليوم تمكنت خلالها "أنصار الله" من السيطرة على مواقع للجيش اليمني وقبائل موالية له.

ووفقا للمصدر، أسفر القتال عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، فيما أسرت "أنصار الله" عدة جنود.

والخميس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها سيطرت على مناطق في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء بمساحة إجمالية تبلغ 100 كم مربع، إثر عملية عسكرية أسمتها (النصر المبين) أوقعت 350 قتيلاً و560 مصابا في صفوف قواته و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية.