بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان بسبب "الأنشطة المعادية لبلاده"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع ​البيت الأبيض بيانا رسميا أكد فيه أن "الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ مدد ​حالة الطوارئ​ الوطنية فيما يتعلق ب​لبنان​ والتي تنتهي في 1 أغسطس/ آب المقبل، بسبب استمرار الأنشطة المهددة لأمن ​أمريكا​ القومي".

كما أخطر البيت الأبيض ​الكونغرس الأمريكي​ بـوجوب استمرار حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، التي كان من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل، لافتا إلى أن "استمرار نقل الأسلحة من ​إيران​ إلى "​حزب الله​"، بما فيها تلك المتطورة، يقوض السيادة اللبنانية ويساهم في عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة".

كما شدد البيت الأبيض على أن "أنشطة إيران مثل نقل أسلحة متطورة إلى "حزب الله" تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

يذكر أن حالة الطوارئ سارية منذ العام 2007، وتتوقف تلقائيا في حال عدم تجديدها من قبل الرئيس الأمريكي.