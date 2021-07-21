شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يشن أول هجوم جوى فى الصومال خلال عهد بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الولايات المتحدة، أول هجوم جوى فى الصومال استهدف حركة الشباب المتشددة منذ تولى الرئيس جو بايدن السلطة، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها فنادق وحانات ومدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.

تتباطأ إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عملياتها ضد مقاتلي حركة الشباب في الصومال على مدار سبعة أشهر، في استراتيجية لاقت انتقادات واسعة من قبل أصحاب المصلحة المحليين، الذين يعتقدون أن جهود القيادة الأمريكية في إفريقيا لا تزال ضرورية للقضاء على المسلحين، وفقا لتقرير إخباري صومالي.

وذكر موقع جاروا اون لاين الصومالي أنه في 19 يناير الماضي قصفت طائرة أمريكية سيارة كانت تسير بالقرب من مدينة جامامي بالصومال، مما أسفر عن مقتل أحد قادة جماعة الشباب الإسلامية المتشددة، الجماعة المحلية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي كانت شوكة في ظهر البلاد الهشة، لا يزالون يقاتلون من أجل الاستقرار ، بعد ثلاثة عقود.

وبتلك المهمة ومهمة أخرى فة اليوم نفسه، ارتفع عدد الغارات الجوية التي نفذها الرئيس السابق دونالد ترامب في الصومال خلال فترة ولايته إلى 203 ، ووفقًا للسجلات العسكرية. في 20 يناير، أدى جو بايدن اليمين كرئيس. ومنذ ذلك الحين ، لم تنفذ القوات الامريكية أة غارة جوية ضد حركة الشباب.

وأضاف الموقع أن الحرب الأمريكية ضد حركة الشباب، والتي جرت خلف ستار من السرية إلى حد كبير منذ عام 2007 ، لا تزال في طي النسيان في الوقت الذي يقيم فيه بايدن أولوياته في مجال الأمن القومي ويتصارع مع قرارات اللحظة الأخيرة لسلفه.

من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله "نحن ملتزمون تجاه الصومال، ولكن كيف سيكون ذلك بالضبط لا يزال قيد المناقشة".

تتباطأ إدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن في عملياتها ضد مقاتلي حركة الشباب في الصومال على مدار سبعة أشهر، في استراتيجية لاقت انتقادات واسعة من قبل أصحاب المصلحة المحليين، الذين يعتقدون أن جهود القيادة الأمريكية في إفريقيا لا تزال ضرورية للقضاء على المسلحين، وفقا لتقرير إخباري صومالي.

وذكر موقع جاروا اون لاين الصومالي أنه في 19 يناير الماضي قصفت طائرة أمريكية سيارة كانت تسير بالقرب من مدينة جامامي بالصومال، مما أسفر عن مقتل أحد قادة جماعة الشباب الإسلامية المتشددة، الجماعة المحلية التابعة لتنظيم القاعدة، والتي كانت شوكة في ظهر البلاد الهشة، لا يزالون يقاتلون من أجل الاستقرار ، بعد ثلاثة عقود.

وبتلك المهمة ومهمة أخرى في اليوم نفسه، ارتفع عدد الغارات الجوية التي نفذها الرئيس السابق دونالد ترامب في الصومال خلال فترة ولايته إلى 203 ، ووفقًا للسجلات العسكرية. في 20 يناير، أدى جو بايدن اليمين كرئيس. ومنذ ذلك الحين ، لم تنفذ القوات الامريكية أي غارة جوية ضد حركة الشباب.

وأضاف الموقع أن الحرب الأمريكية ضد حركة الشباب، والتي جرت خلف ستار من السرية إلى حد كبير منذ عام 2007 ، لا تزال في طي النسيان في الوقت الذي يقيم فيه بايدن أولوياته في مجال الأمن القومي ويتصارع مع قرارات اللحظة الأخيرة لسلفه.

من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله "نحن ملتزمون تجاه الصومال، ولكن كيف سيكون ذلك بالضبط لا يزال قيد المناقشة".