شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق بعد تفجير الصدر: ‏إرادة الحياة الحرة ستنتصر على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن ‏إرادة الحياة الحرة الكريمة انتصرت، وسوف تنتصر في كل أوان على الإرهاب والفساد.

وأضاف الكاظمي - في تغريدة له على "تويتر" أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن الشعب العراقي العظيم شعب حياة وبناء وإصلاح وأمل مهما حاول الطامعون سرقة أفراحه، سائلا الله عزوجل أن يغفر لضحايا العراق، مهنئا الشعب العراقي بعيد الأضحى المبارك.