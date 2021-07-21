شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أول أيام عيد الأضحى 2021 فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالف المغرب، المملكة العربية السعودية، بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، في بيان رسمي، معلنا أن عيد الأضحى المبارك لن يكون يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، وفق ما أعلنت السعودية، وإنما الأربعاء 21 يوليو، وهو ما ترتب عليه اختلاف موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المغرب، عن الجزء الأكبر من الدول العربية.

وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المغرب، في مدينة الدار البيضاء في الساعة الثامنة صباحا، وفي مراكش سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة السابعة و40 دقيقة، وفي طنجة جرى تحديد توقيت صلاة العيد في الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن موعد عيد الأضحى 2021 في المغرب، سيكون يوم الأربعاء، وليس الثلاثاء، كما هو الحال بالنسبة للسعودية التي تسير بقية الدول العربية وفقا لها، موضحة كذلك أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم السبت الموافق 29 ذي القعدة 1442هـ، الموافق 10 يوليو 2021.

ولفتت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، إلى أنها اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، ما يعني أن موعد عيد الأضحى 2021 فى المغرب، لن يكون كما هو معلن في السعودية.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، قررت عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء فى المصليات أو المساجد، نظراً لظروف وباء كورونا، وصعوبة توفير شروط التباعد.

ويعد هذا المنع هو الثاني من نوعه، بعد أن سبق واتخذ المغرب نفس القرار السنة الماضية وذلك بسبب الوضع الوبائي أيضا.