جهاز ذكي لإزالة الرطوبة من المنزل يعمل بتقنية "واي فاي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

يمكن أن تؤدي مستويات الرطوبة المرتفعة إلى إحداث فوضى في منزلك، مما يؤدي إلى ظهور حالات العفن التي يمكن أن تؤدي إلى روائح كريهة ، وتلف السجاد والأثاث ، والأهم من ذلك، مشكلات صحية خطيرة.



وابتكرت إحدى الشركات جهازا لإزالة الرطوبة باسم Midea Cube Smart Wi-Fi يباع بسعر 249 دولارًا، يساعد على الحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية في مساحات تصل إلى 3500 قدم مربع مع أدوات تحكم بسيطة يمكنك الوصول إليها على هاتفك من أي مكان.

وتقول الشركة إنه سواء كنت تبحث عن تجفيف قبو رطب أو كنت ترغب ببساطة في الحفاظ على مستوى رطوبة مريح في منزلك ، فإن مزيل الرطوبة ”ميديا كيوب واي فاي“ الذكي هو خيار قوي.