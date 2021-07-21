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موسكو: الدفاع الجوى السورى دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة أول أمس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية أول أمس على مواقع داخل سوريا.

 

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحرى فاديم كوليت - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن 4 مقاتلات إسرائيلية "إف-16" دخلت الأجواء السورية بين الساعة 23:39 و23:51 يوم الاثنين 19 يوليو، فوق منطقة التنف التى تسيطر عليها الولايات المتحدة.

 

وتابع أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة "بانتسير إس" و"بوك إم 2" روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

 

وأضاف أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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