شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تجدد تحذيرها بشأن مخالفة البروتوكولات الوقائية خلال التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت النيابة العامة تحذيرها بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات)، الوقائية المقرَّرة بشأن التجمعات للحد من تفشي جائحة كورونا.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته النيابة على حسابها بتويتر قالت فيه :” يُحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقاً للآتي: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

كما شملت التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصا، وكذلك أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وشددت النيابة العامة أنه حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.