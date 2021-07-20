مصادر: الانتهاء من نماذح لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر المقدسة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت مصادر عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة عن الخيام في المشاعر المقدسة بالإضافة لتطوير البنية التحتية لها.
وأوضحت المصادر، بحسب العربية نت، أن ذلك سيتم من خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجيًا.
وأضافت أن الخطة ستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
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